Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:38 184
-
-
-
-
-
07:33 141
-
-
-
-
-
-
-
01:45 468
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:58 260
-
-
вчера 21:31 160
Напоминающие торнадо клубы дыма наблюдали в Атырау
20 Октября 2018 00:24 553
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В окрестностях Атырау, на побережье Каспия, в двух местах загорелся камыш, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеСельский рынок горел в Алматинской области Пожарные спасли хозяина дотла сгоревшего авто в Павлодарской области
Вчера, во второй половине дня, жители Атырау стали свидетелями не совсем обычного явления. Недалеко от одной из окраин города в небо поднялись огромные клубы дыма, напоминающие гриб или торнадо. Видео этого явления моментально стало самой обсуждаемой темой в социальных сетях. Вскоре появились фото дыма, поднимающегося в небо на другой стороне города.
Как сообщили в ДЧС Атырауской области, на побережье Каспийского моря в двух местах загорелись заросли камыша. Площадь пожара пока не известна.
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- В Индии поезд врезался в толпу празднующих: десятки погибших
- В Алматы горела гостиница
- Реализация Послания: геоинформационный портал заработал в Атырау
- Оштрафованы специалисты охраны общественного здоровья Кызылординской области
- СпецЦОН откроется в Атырау к концу года
- Налетчики на продуктовые магазины задержаны в Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн