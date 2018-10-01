Напоминающие торнадо клубы дыма наблюдали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В окрестностях Атырау, на побережье Каспия, в двух местах загорелся камыш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вчера, во второй половине дня, жители Атырау стали свидетелями не совсем обычного явления. Недалеко от одной из окраин города в небо поднялись огромные клубы дыма, напоминающие гриб или торнадо. Видео этого явления моментально стало самой обсуждаемой темой в социальных сетях. Вскоре появились фото дыма, поднимающегося в небо на другой стороне города.







Как сообщили в ДЧС Атырауской области, на побережье Каспийского моря в двух местах загорелись заросли камыша. Площадь пожара пока не известна.