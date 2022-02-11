Наполнен содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений – эксперт о визите Президента РК в Москву

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Визит президента РК Касым-Жомарта Токаева в Москву качественно отличается от предыдущих визитов тем, что нынешний визит проходит в новых реалиях. Такое мнение выразил руководитель Клуба политологов «Валдай» азербайджанский эксперт Ильгар Велизаде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам политолога, Касым-Жомарт Токаев и в прежние годы посещал Москву в качестве Главы государства, однако сейчас он посещает Москву после состоявшегося транзита власти в стране с дополнительными полномочиями, обладая полнотой власти.

«Это все-таки меняет смысл и характер этого визита, делает его более знаковым по сравнению с прошлыми. С другой стороны, следует отметить, что в числе тезисов, которые обсуждались на повестке этой встречи, были вопросы, связанные с сотрудничеством в области науки и технологии, реализацией двусторонних энергетических программ, строительством на территории Казахстана атомной электростанции. Отдельно обсуждены вопросы безопасности, что тоже является характерной особенностью нынешнего визита, поскольку в предыдущие годы такие вопросы больше обсуждались с Первым Президентом Казахстана», - отметил он.

Как считает аналитик, подписание 11 документов в ходе достигнутых соглашений свидетельствует о том, что этот визит готовился тщательно, заранее. Были учтены нынешняя специфика отношений двух стран, региональная и международная динамика.

«Конечно, события развиваются стремительно, и есть риски усиления напряженности по периметру границ не только у России, но и Казахстана. Здесь нельзя не отметить, что стороны выступают с согласованных позиций», - сказал эксперт.

Ильгар Велизаде поделился, что недавно состоялся визит президента России Владимира Путина в Китай, где были подписаны очень важные соглашения, придающие импульс российско-китайскому сотрудничеству.

«Казахстан является одним из ведущих региональных государств, которое активно сотрудничает как с Китаем, так и с Россией. Думаю, что в рамках визита обсуждалась перспектива взаимодействия формата Казахстан-Россия с другими государствами, которые, в частности, входят в такие объединения как ШОС, ОДКБ и ЕАЭС. Это повестка является актуальной для этих стран», - добавил он.

«Казахстан верен своей политике многовекторности и развивает сотрудничество с различными государствами. Безусловно, в данном контексте приоритет отдается приграничным государствам, с которыми у Казахстана сложились исторические связи. Россия - в числе таких государств для казахстанской стороны, поэтому само собой разумеющимися являются и достигнутые соглашения, и, скажем так, вектор на продолжение сотрудничества между Казахстаном и Россией», - резюмировал спикер, добавив, что в целом, этот визит можно охарактеризовать как наполненный конкретным содержанием с прицелом на реализацию достигнутых соглашений.