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    Написан общий для тюркского мира учебник литературы, географии и истории

    31 Августа 2022, 17:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут обучать по общему для тюркского мира учебнику литературы, географии и истории. Об этом сообщил президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось, что найдены комплекс и надпись в честь основоположника II Тюркского каганата Кутлуг Эльтерис кагана.

    «В ходе раскопок Глава государства Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил нас с научным открытием. Поздравления получили от Государственного советника РК. Искренние поздравления также выражают братские страны. Недавно мы написали общий для тюркского мира учебник литературы, географии и истории. Наши министерства уже подписали документ, все утверждено. Уже сейчас в Азербайджане ведется обучение по данному учебнику. Теперь в Казахстане, Кыргызстане и Азербайджане в образовательные программы внесут этот предмет», - сказал на пресс-конференции в СЦК Дархан Кыдырали.

    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    История Казахстана Общество Тюркский мир
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