Напавший на школьников в Петропавловске содержится в заключении - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Почему несовершеннолетнего, напавшего на школьников в Петропавловске, взяли под стражу, пояснил заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Там уже вы знаете, уголовное дело расследуется, подозреваемый задержан, его представителем признана его мама. На сегодня он находится в заключении, на этапе расследования мотивы и почему он это сделал – все будет выяснено досконально», - сказал Марат Кожаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Вице-министр отметил, что по ходу расследования будет дана дополнительная информация.

Журналисты также поинтересовались: «Разрешает ли суд взять под арест несовершеннолетнего подозреваемого?»

«Так точно, при совершении особо тяжких преступлений», - ответил Марат Кожаев.

Ранее сообщалось, что утром 13 февраля в школе №4 Петропавловска произошло нападение на учеников. Девятиклассник пронес в учебное заведение кухонный топор и нож.

По информации руководителя управления образования Назира Жашибекова, инцидент произошел около 08:00. Школьник ранил двух десятиклассников и девятиклассника. Двое находятся в детской областной больнице с колотыми ранами головы и предплечья. Третьему ребенку на месте оказали помощь.