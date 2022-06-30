Напавшие на акимат Шымкента во время январских беспорядков преданы суду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил о суде над напавшими на акимат Шымкента во время январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прокуратурой города Шымкента 35 подозреваемых преданы суду, они в ночь с 4 на 5 января находясь на центральной площади, совершили погромы служебных автомашин полиции, вооружившись металлическими арматурами применили насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении на здание акимата», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, приговором суда указанным лицам назначены различные меры наказания.

«Цель всех этих деяний посеять хаос и страх среди населения, создать препятствия работе государственных органов по стабилизации обстановки. Во исполнение поручения Главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств, прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы. Также широко применяется институт процессуального соглашения», - добавил представитель Генпрокуратуры.



