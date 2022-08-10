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    • Напавшего с ножом на бывшую жену мужчину арестовали в Алматы

    10 Августа 2022 18:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, напавший с ножом на свою бывшую жену в автобусе в Алматы, арестован на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановлением Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 10 августа удовлетворено ходатайство о санкционировании меры пресечения содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком до 2 месяца. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе алматинского суда.

    Видео нападения мужчины с ножом на женщину в автобусе появилось ранее в Сети. За пассажирку заступился 23-летний Райымбек Медетбек. Аким Алматы Ерболат Досаев поблагодарил его за мужество, отвагу и активную гражданскую позицию, а также вручил благодарственное письмо и ценный подарок.

    В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».


    Кадр из видео


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Суды #МВД РК
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