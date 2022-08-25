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    22:36, 24 Август 2022 | GMT +6

    Напавшего с кирпичом на девушку мужчину задержали в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Cотрудники полиции задержали подозреваемого мужчину. Им оказался 27-летний житель города Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «В ходе досудебного производства установлено, что данный мужчина хотел отобрать сотовый телефон у девушки. Расследование проводится по факту разбойного нападения. Подозреваемый водворен в ИВС города», – сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

    Страж порядка отметил, что также проверяется его причастность к другим преступлениям.

    Ранее сообщалось, что 23 августа в Центральный отдел полиции города Павлодар обратилась 20-летняя павлодарка. Девушка просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который 21 августа в 01:10 часов у подъезда дома нанес ей несколько ударов кирпичом. После чего, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, несмотря на позднее обращение потерпевшей, полиция установила личность подозреваемого.




    Фото: polisia.kz

    Теги:
    Общество Павлодарская область Борьба с преступностью для mail.ru Правоохранительные органы
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