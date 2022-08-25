Напавшего с кирпичом на девушку мужчину задержали в Павлодаре
«В ходе досудебного производства установлено, что данный мужчина хотел отобрать сотовый телефон у девушки. Расследование проводится по факту разбойного нападения. Подозреваемый водворен в ИВС города», – сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.
Страж порядка отметил, что также проверяется его причастность к другим преступлениям.
Ранее сообщалось, что 23 августа в Центральный отдел полиции города Павлодар обратилась 20-летняя павлодарка. Девушка просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который 21 августа в 01:10 часов у подъезда дома нанес ей несколько ударов кирпичом. После чего, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, несмотря на позднее обращение потерпевшей, полиция установила личность подозреваемого.
Фото: polisia.kz