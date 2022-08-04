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    • Нападения на женщин со шприцами расследуют в Испании

    4 Августа 2022 13:54

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы Испании расследуют десятки жалоб от женщин на уколы шприцами во время отдыха и на дискотеках, как минимум в девяти автономных сообществах королевства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Только в Каталонии было зарегистрировано более 20 таких случаев, в основном - в Барселоне и курортном городе Льорет-де-Мар. Ограблений и домогательств в связи с этим пока не зафиксировано.

    Лишь в одном случае в организме пострадавшей было обнаружено токсичное вещество - у несовершеннолетней, которая почувствовала укол во время праздничных гуляний.

    Правоохранительным органам пока ничего неизвестно о намерениях злоумышленников. Ранее нападения со шприцами на женщин происходили во Франции и Великобритании.


    Фото: ru.euronews.com
    #Испания #Мировые новости
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