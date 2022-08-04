Нападения на женщин со шприцами расследуют в Испании

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Правоохранительные органы Испании расследуют десятки жалоб от женщин на уколы шприцами во время отдыха и на дискотеках, как минимум в девяти автономных сообществах королевства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Только в Каталонии было зарегистрировано более 20 таких случаев, в основном - в Барселоне и курортном городе Льорет-де-Мар. Ограблений и домогательств в связи с этим пока не зафиксировано.

Лишь в одном случае в организме пострадавшей было обнаружено токсичное вещество - у несовершеннолетней, которая почувствовала укол во время праздничных гуляний.

Правоохранительным органам пока ничего неизвестно о намерениях злоумышленников. Ранее нападения со шприцами на женщин происходили во Франции и Великобритании.





Фото: ru.euronews.com