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    22:28, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Нападения на речное судно в Мали: погибли 49 мирных жителей

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    Фото: senivpetro/Freepik
    МАЛИ. КАЗИНФОРМ - Исламистские боевики напали на речное судно на северо-востоке Мали, в результате чего погибли по меньшей мере 49 мирных жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Сообщается, что они также напали на военный лагерь, в результате чего погибли 15 солдат и около 50 боевиков.

    Но фоне новостей в стране был объявлен трехдневный национальный траур.

    Боевики напали на лодку, следовавшей по реке Нигер из города Гао в Мопти.

    По сообщениям армии Мали, судно подверглось нападению со стороны «вооруженных террористических групп» около 11:00 по Гринвичу.

    Оператор судна Comanav сообщил информационному агентству AFP, что по судну были выпущены как минимум три ракеты, нацеленные на двигатели.

    Мали с 2020 года находится под властью военной хунты. Хунта получила огромную поддержку народа после захвата власти в результате массовых протестов против экс-президента Ибрагима Бубакара Кейты.

    Согласно данным, нынешнее военное правительство Мали не добилось большого прогресса в борьбе с исламистами, которые контролируют некоторые части страны.


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