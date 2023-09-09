Нападения на речное судно в Мали: погибли 49 мирных жителей
Сообщается, что они также напали на военный лагерь, в результате чего погибли 15 солдат и около 50 боевиков.
Но фоне новостей в стране был объявлен трехдневный национальный траур.
Боевики напали на лодку, следовавшей по реке Нигер из города Гао в Мопти.
По сообщениям армии Мали, судно подверглось нападению со стороны «вооруженных террористических групп» около 11:00 по Гринвичу.
Оператор судна Comanav сообщил информационному агентству AFP, что по судну были выпущены как минимум три ракеты, нацеленные на двигатели.
Мали с 2020 года находится под властью военной хунты. Хунта получила огромную поддержку народа после захвата власти в результате массовых протестов против экс-президента Ибрагима Бубакара Кейты.
Согласно данным, нынешнее военное правительство Мали не добилось большого прогресса в борьбе с исламистами, которые контролируют некоторые части страны.