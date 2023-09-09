Нападения на речное судно в Мали: погибли 49 мирных жителей

МАЛИ. КАЗИНФОРМ - Исламистские боевики напали на речное судно на северо-востоке Мали, в результате чего погибли по меньшей мере 49 мирных жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Сообщается, что они также напали на военный лагерь, в результате чего погибли 15 солдат и около 50 боевиков.

Но фоне новостей в стране был объявлен трехдневный национальный траур.

Боевики напали на лодку, следовавшей по реке Нигер из города Гао в Мопти.

По сообщениям армии Мали, судно подверглось нападению со стороны «вооруженных террористических групп» около 11:00 по Гринвичу.

Оператор судна Comanav сообщил информационному агентству AFP, что по судну были выпущены как минимум три ракеты, нацеленные на двигатели.

Мали с 2020 года находится под властью военной хунты. Хунта получила огромную поддержку народа после захвата власти в результате массовых протестов против экс-президента Ибрагима Бубакара Кейты.

Согласно данным, нынешнее военное правительство Мали не добилось большого прогресса в борьбе с исламистами, которые контролируют некоторые части страны.