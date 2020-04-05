Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Нападение вооруженного мужчины во Франции расследуют как теракт

    5 Апреля 2020, 18:01

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нападение в городе Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции, в результате которого погибли два человека, расследуют как теракт, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.

    Как сообщает издание, хотя истинные мотивы нападения остаются неясными, тем не менее министр внутренних дел Кристоф Кастанер сказал о «террористической поездке» подозреваемого, а расследование ведет национальная контртеррористическая прокуратура.

    Ранее сообщалось, что мужчина, вооруженный ножом, напал на людей, убив двоих и ранив семерых.

    Нападавший, который является беженцем из Судана, был арестован в субботу после нападения в городе Роман-сюр-Изер.

    Вооруженный ножом подозреваемый зашел в табачную лавку, где напал на владельца магазина и его жену, которая заступилась за супруга.

    Затем нападавший вошел в мясную лавку, в которой взял еще один нож, и направился в центр города, где он вошел в другой магазин.

    «Он взял нож, перепрыгнул через прилавок, ударил ножом клиента и убежал», - сказал владелец лавки. - Моя жена пыталась помочь жертве, но тщетно».

    По словам свидетелей, нападавший во время нападения на своих жертв кричал: «Аллах Акбар!».

    Преступник просил полицейских убить его, когда они арестовывали его. Теперь национальная контртеррористическая прокуратура определит, был ли злоумышленник частью группы или действовал в одиночку.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Франция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане