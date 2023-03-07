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    Нападение в школе Петропавловска: состояние потерпевших удовлетворительное

    7 Марта 2023, 13:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О состоянии пострадавших при нападении в школе Петропавловска рассказал министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Состояние потерпевших удовлетворительное, но идет досудебное расследование. С учетом того, что он (совершивший нападение школьник - прим. ред.) - несовершеннолетний, принят весь комплекс мер, который направлен на обеспечение его полноценной защиты, но в то же время выясняются обстоятельства этого правонарушения», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

    Глава МВД сообщил, что некоторые из пострадавших уже выписались из больницы.

    «Мальчик (совершивший нападение школьник - прим. ред.) содержится на сегодня в следственном изоляторе», - уточнил Марат Ахметжанов.

    Напомним, утром 13-го февраля ученик 9-го класса напал с топором на учащихся школы № 4. Его задержали сотрудники полиции. Десятиклассница и девятиклассник оказались в реанимации после ударов топором, которые им нанес учащийся этой же школы. Подробности случившегося рассказали в МВД РК.

    Прокуратура области заявила, что в рамках досудебного расследования действиям администрации школы будет дана правовая оценка. После случившегося в школе Петропавловска обеспечение безопасности проверят во всех школах Казахстана.

    Ранее первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов пообещал провести весь комплекс исчерпывающих мероприятий, чтобы не допустить повторения случаев нападения, как это случилось в школе Петропавловска.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Происшествия МВД РК Петропавловск
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