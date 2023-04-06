Нападение в школе Петропавловска: что выявили комиссия и прокуроры

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Северо-Казахстанской области обсуждали вопрос профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних. Рассмотрели и ситуацию с нападением в школе №4 Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель прокурора области Абу Али Саттар отметил, что во время проверки сотрудники надзорного органа установили отсутствие совместной работы управлений образования и здравоохранения.

«Подросток в 2021-м году пытался совершить суицид. Однако школа не сообщила в органы здравоохранения. Мы это тоже установили во время проверки. Три месяца он отсутствовал на занятиях. Причина - госпитализация из-за попытки суицида. Причины поступка так и не были выяснены. Нет совместной работы управлений образования и здравоохранения. Это недопустимо. По области 1 119 детей состоят на учете с отклонениями. В отношении них нужно проводить мероприятия. Совместно с управлением здравоохранения. Вплоть до полного выздоровления детей», - сказал зампрокурора.

Заместитель руководителя управления образования Татьяна Протопопова сообщила об итогах работы комиссии, которая после случившегося изучала вопросы организации воспитательного процесса в школе и работы служб.

«Беседы проводились с учащимися, педагогами. Нельзя отрицать наличие факта буллинга со стороны учащихся. Есть серьезная проблема в части недосказанности. В силу закона не всегда медицинские работники имеют право рассказать нам о диагнозе ребенка. В данном случае никто не знал, что ребенок наблюдается в психоневрологическом диспансере. Мама посчитала своим правом не оглашать диагноз и место пребывания ребенка. В ходе изучения ситуации на месте выявили ряд проблемных вопросов. Отмечается недостаточный профессиональный уровень школьных психологов и социальных педагогов», - сказала Т.Протопопова.

По ее словам для решения проблемы проводят семинары для заместителей директоров по воспитательной работе, психологов, социальных педагогов школ, классных руководителей по вопросам обеспечения безопасности, медиации, оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия и правонарушения и охраны прав детей. Курсы повышения квалификации в этом году пройдут 50 педагогов-психологов школ.

«С целью повышения эффективности деятельности психологических служб школ города и области документы психолога переводятся в электронный формат, устанавливается автоматизированная система социально-психологического мониторинга. В этом году 388 млн тенге направят на обеспечение безопасности в школах области», - добавила Т.Протопопова.



