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Нападение на полицейского совершено в Алматинской области

15 Октября 2018 21:13 161
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Нападение на полицейского совершено в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Талгара возбудили уголовное производство против 37-летнего жителя Туркестанской области, который в алкогольном опьянении напал на участкового инспектора, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Как пояснили в областной полиции, инцидент зарегистрирован в поселке Бесагаш Талгарского района, где при патрулировании населенного пункта полицейские наткнулись на троих мужчин,  распивавших спиртные напитков в общественном месте. Один из которых при составлении административного протокола напал на офицера полиции.

«Агрессивного мужчину удалось там же задержать и доставить в РУВД. Как оказалось, подвыпивший мужчина является жителем Сайрамского района Туркестанской области. Сейчас проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В полиции дополнили, что страж порядка, пострадавший от рук подозреваемого, после осмотра медиков продолжил службу.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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