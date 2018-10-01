Нападение на полицейского совершено в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Талгара возбудили уголовное производство против 37-летнего жителя Туркестанской области, который в алкогольном опьянении напал на участкового инспектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как пояснили в областной полиции, инцидент зарегистрирован в поселке Бесагаш Талгарского района, где при патрулировании населенного пункта полицейские наткнулись на троих мужчин, распивавших спиртные напитков в общественном месте. Один из которых при составлении административного протокола напал на офицера полиции.
«Агрессивного мужчину удалось там же задержать и доставить в РУВД. Как оказалось, подвыпивший мужчина является жителем Сайрамского района Туркестанской области. Сейчас проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.
В полиции дополнили, что страж порядка, пострадавший от рук подозреваемого, после осмотра медиков продолжил службу.
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