Нападение на полицейского совершено в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Талгара возбудили уголовное производство против 37-летнего жителя Туркестанской области, который в алкогольном опьянении напал на участкового инспектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в областной полиции, инцидент зарегистрирован в поселке Бесагаш Талгарского района, где при патрулировании населенного пункта полицейские наткнулись на троих мужчин, распивавших спиртные напитков в общественном месте. Один из которых при составлении административного протокола напал на офицера полиции.

«Агрессивного мужчину удалось там же задержать и доставить в РУВД. Как оказалось, подвыпивший мужчина является жителем Сайрамского района Туркестанской области. Сейчас проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В полиции дополнили, что страж порядка, пострадавший от рук подозреваемого, после осмотра медиков продолжил службу.