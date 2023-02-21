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    Нападение на оружейный магазин в Шымкенте: возбуждено уголовное дело по трем статьям

    21 Февраля 2023, 22:00

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Двойным окладом за отвагу и героизм наградили оперуполномоченного Армана Арипжанова, который первым обезвредил вооруженного мужчину в Шымкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

    Во время перестрелки в Шымкенте Арман был на службе, недалеко от места происшествия. Капитан полиции, услышав выстрелы на улице, отвлек внимание стрелка и задержал его. По словам правоохранителей, вооруженный мужчина хотел выстрелить в него, однако осуществить свой злой умысел ему не удалось благодаря профессионализму полицейского.

    «Я в это время занимался делом по краже, просматривали с коллегой кадры видеонаблюдения. Услышал выстрелы, вышел сразу на улицу, там было много студентов, я им всем сказал уйти с места происшествия. После побежал за преступником, воспользовался моментом и схватил его в машине патрульной полиции. Мои коллеги отвлекли его внимание. В это время он хотел выстрелить в меня, но я обезоружил его. Страха не было, я делал свою работу. Главная цель была обезвредить вооруженного преступника. Я считаю, что это долг каждого полицейского перед народом. Стать полицейским — моя мечта детства», - сказал Арман Арипжанов, оперуполномоченный Туранского РУП ДП г.Шымкент.

    Департамент полиции Шымкента также направил в МВД запрос о награде почетной грамотой Армана Арипжанова. О повышении капитана полиции также будет решать Министерство внутренних дел.

    Ранее сообщалось о том, что в Шымкенте произошла перестрелка. Вооруженный мужчина хотел ограбить оружейный магазин. Дело завели сразу по трем статьям: разбой, покушение на убийство и хранение холодного оружия. Ведется следствие.

    «По данному факту было возбуждено уголовное дело по трем статьям. По факту разбойного нападения, покушения на убийство и незаконного хранения оружия. То есть 287, 24 — 99 и 192 статьи. Мотив — разбой, ограбление», - проинформировал Арман Бисенбаев, заместитель начальника ДП г.Шымкент.

    Задержанный – гражданин Узбекистана. В Шымкенте он жил на съемной квартире. Ему 49 лет, сейчас он находится в следственном изоляторе.


    Фото: otyrar.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Шымкент
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