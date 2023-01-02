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    Нападение на мексиканскую тюрьму: многочисленные жертвы и сбежавшие заключенные

    2 Января 2023, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Десять охранников и четверо заключенных были убиты при нападении на тюрьму в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    По официальным данным, около 7 утра в воскресенье к учреждению подъехали вооруженные люди на бронированных автомобилях и открыли стрельбу по персоналу.

    Помимо 14 убитых, ранения получили 13 человек, и по меньшей мере 24 заключенных смогли сбежать.

    При помощи мексиканской полиции и военнослужащих контроль над тюрьмой был восстановлен.

    В августе бунт в той же тюрьме перекинулся на улицы Хуареса, в результате чего погибли 11 человек.

    Насилие часто встречается в мексиканских тюрьмах. Регулярно происходят столкновения между заключенными конкурирующих банд, в основном занимающихся наркоторговлей.


    Фото: Christian Chavez / AP
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