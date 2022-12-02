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    Нападение на АЗС раскрыли в Алматы

    2 Декабря 2022, 13:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Нападение на АЗС раскрыли полицейские Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Преступной добычей налетчиков стали 100 тысяч тенге и два мобильных телефона.

    – Нападение на автозаправочную станцию произошло во втором часу ночи. Двое неизвестных в масках, с гвоздодером и топором в руках ворвались в помещение АЗС, заперли в подсобном помещении кассира и охранника, а затем похитили из кассы деньги, прихватив с собой сотовые телефоны работников. Все действия нападавших зафиксировали видеокамеры. Подозреваемых задержали в тот же день. Это – гражданин Т., 1999 года рождения и гражданин М., 2000 года рождения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 ч.2 УК РК, – информировал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Елнур Кудретбаев.

    Злоумышленники – приезжие. «Налетчики» водворены в ИВС. Их личности полицейские проверяют на причастность к ранее совершенным преступлениям.


    Фото: polisia.kz
    Алматы Борьба с преступностью МВД РК
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