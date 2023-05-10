Нападавших на резиденцию Президента и акимат посмертно осудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении пятерых граждан по факту участия в массовых беспорядках, а также нападения на здании акимата и резиденции Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судом установлено, что подсудимые в период с 4 по 5 января 2022 года участвовали в массовых беспорядках, а также совершали нападение на охраняемую резиденцию Президента Республики Казахстан и акимат Алматы, где применялись огнестрельные оружия. В последствии чего государственные учреждения были захвачены и уничтожены, а подсудимые К., А., К., В., Т. в входе беспорядков около резиденции Президента получили огнестрельное ранение и скончались на месте преступления.

Уголовным кодексом РК по статье 272 части 2 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет, по статье 269 части 2 предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12-ти лет с конфискацией имущества.

«Вина подсудимых доказана изъятыми видеозаписями, опознаниями свидетелей и родственников, проведенными судебно-медицинскими экспертизами, сведениями о местонахождении сотовых телефонов, показаниями потерпевших, согласно которыми происходило нападение на акимат и резиденцию Президента Алматы, где службой охраны применялось огнестрельное оружие», - сообщили в пресс-службе районного суда.

На стадии досудебного производства законные представители умерших подсудимых были против прекращения уголовного дела в связи со смертью на основании статьи 35 части 1 пункта 11 УПК РК.

«В связи с тем, что в ходе участия в массовых беспорядках и нападения на здания подсудимые скончались, но с учетом представленных доказательств исследованных в суде, последние были признаны виновными и освобождены от уголовной ответственности на основании статьи 35 части 1 пункта 11 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Приговор не вступил в законную силу», - добавили в суде.



