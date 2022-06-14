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    Нападавших на мужчин во дворе жилого комплекса в Алматинской области ищет полиция

    14 Июня 2022, 17:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Избиение мужчин во дворе жилого комплекса «Аспан Сити» в поселке Бесагаш Талгарского района Алматинской области попало на видео. Полиция ищет нападавших, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что инцидент произошел в ночь с 12 на 13 июня. По факту возбуждено уголовное расследование, предусмотренное статьей 293 УК РК «Хулиганство».

    «В качестве пострадавших в материалах дела выступают пятеро местных жителей, двое из которых с различными травмами госпитализированы. Сотрудниками полиции изучается видео по факту, а также производится опрос очевидцев и свидетелей правонарушения», - проинформировали в пресс-службе ДП.

    Сообщается, что организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников конфликта. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства полиции региона.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Видео МВД РК Регионы Казахстана Общество Конаев
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