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    Наностепени будут получать казахстанские студенты

    1 Ноября 2022, 15:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжится политика по дальнейшему расширению академической автономии вузов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будет продолжена работа по разработке глобальных образовательных программ. Планируется тесное сотрудничество с бизнесом и индустрией по разработке научных проектов. На региональном уровне продолжит развитие работа по созданию центров компетенций», - сказал Саясат Нурбек на заседании Правительства.

    По его словам, проводится апробация подготовки кадров по прикладному бакалавриату. По итогам планируется законодательное закрепление данной инициативы.

    «В текущем году в рамках утвержденной Концепции обучения в течение всей жизни предусмотрено получение студентами микроквалификаций или наностепеней», - добавил министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Миннауки и высшего образования РК
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