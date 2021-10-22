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    Намолочено 16,1 млн тонн зерна – МСХ РК

    22 Октября 2021, 19:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 22 октября убрано 15,8 млн га зерновых и зернобобовых культур или 99,7 % от их общей уборочной площади. При средней урожайности 10,2 ц/га намолочено 16,1 млн тонн зерна, в т. ч. 11,8 млн тонн пшеницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

    Также собрано 1,6 млн тонн масличных культур, 3,8 млн тонн картофеля, овощных культур – 4,6 млн тонн, бахчевых культур – 2,6 млн тонн.

    В Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, основных зерносеющих регионах, убрано 11,6 млн га, что составляет 100 % от их общей уборочной площади. При средней урожайности 8,8 ц/га намолочено 10,1 млн тонн.

    Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 396,5 тыс тонн льготного дизтоплива. Совместно с Минэнерго утвержден График закрепления операторов областей за НПЗ. По состоянию на 22 октября 2021 года по Графику при плане на июль-октябрь 396,5 тыс тонн отгружено 370,1 тыс тонн (93 %).

    Общая емкость хранения зерна в республике составляет 29,4 млн тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,8 млн тонн, у сельхозпроизводителей - 16,6 млн тонн. На 15 октября отгружено на хранение 3,5 млн тонн зерна.

    Уборка урожая в целом завершена в прогнозируемых объемах. Необходимо отметить высокие показатели качества собранного урожая. По прогнозу Минсельхоза оставшиеся объемы будут собраны до конца октября.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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