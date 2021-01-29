Нами завершена разработка новых Правил грантового финансирования – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева объявила о завершении разработки новых Правил грантового финансирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Должна отметить, что в целях реализации рекомендации форума в рамках пакета предложений, поступивших от НПО, нами завершена разработка новых Правил грантового финансирования», - сказала Аида Балаева на расширенном заседании коллегии министерства.

По ее словам, согласно ним были сняты многие вопросы, касающиеся ненужных бюрократических проволочек и барьеров для творческой реализации социальных проектов.

«Задача на этот год – эффективная реализация данного документа в условиях тесного партнерства с представителями гражданского общества», - заключила министр.



