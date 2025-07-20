«Нам все ясно»: Алиев — о позиции России по инциденту с самолетом AZAL
На встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев ответил на вопрос об инциденте с самолетом авиакомпании AZAL, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
— К сожалению, мы не получили никакого ответа от официальных лиц России. С момента этого инцидента прошло семь месяцев. Нам все ясно, мы знаем, что произошло. Мы можем это доказать и знаем, что российские официальные лица также в курсе. Они тоже прекрасно осведомлены о произошедшем. Вопрос в том, почему они не поступают так, как должен был бы поступить любой сосед в аналогичной ситуации. Наше требование было абсолютно естественным — признать свою вину, наказать тех, кто сбил наш самолет и выплатить компенсацию как семьям погибших и пострадавших в инциденте, так и за самолет AZAL, — заявил Ильхам Алиев.
Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года рядом с Актау, крушение потерпел пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.
На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.
30 декабря международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к тщательному и беспристрастному расследованию происшествия.
4 февраля Министерство транспорта РК опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия.
Окончательный отчет по авиакатастрофе близ Актау будет опубликован до декабря этого года, сообщали ранее.