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    10:14, 20 Июль 2025 | GMT +5

    «Нам все ясно»: Алиев — о позиции России по инциденту с самолетом AZAL

    На встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума Президент Ильхам Алиев ответил на вопрос об инциденте с самолетом авиакомпании AZAL, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    Ильхам Әлиев AZAL ұшағының апатқа ұшырауына кінәлі адамдарды жазалауды талап етті
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    — К сожалению, мы не получили никакого ответа от официальных лиц России. С момента этого инцидента прошло семь месяцев. Нам все ясно, мы знаем, что произошло. Мы можем это доказать и знаем, что российские официальные лица также в курсе. Они тоже прекрасно осведомлены о произошедшем. Вопрос в том, почему они не поступают так, как должен был бы поступить любой сосед в аналогичной ситуации. Наше требование было абсолютно естественным — признать свою вину, наказать тех, кто сбил наш самолет и выплатить компенсацию как семьям погибших и пострадавших в инциденте, так и за самолет AZAL, — заявил Ильхам Алиев.

    Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года рядом с Актау, крушение потерпел пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный.

    На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.

    30 декабря международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала к тщательному и беспристрастному расследованию происшествия.

    4 февраля Министерство транспорта РК опубликовало предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия.

    Окончательный отчет по авиакатастрофе близ Актау будет опубликован до декабря этого года, сообщали ранее.

    Теги:
    Крушение самолета Актау Ильхам Алиев Азербайджан
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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