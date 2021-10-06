Нам удалось создать собственную модель мира и межконфессионального диалога – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Спикер Сената Маулен Ашимбаев выступил на заседании Съезда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости Казахстана. За этот период нам удалось создать собственную модель мира, общенационального единства и межконфессионального диалога. Эта модель, сформированная Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, показала свою эффективность и жизнеспособность. Сегодня под руководством Президента страны Касым-Жомарта Токаева продолжается политика по обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия. Поэтому для нас проведение Секретариата и Съезда лидеров мировых и традиционных религий – это не имиджевое мероприятие, а органичная и неотъемлемая составляющая модели развития Казахстана», - сказал Маулен Ашимбаев, открывая заседание.

Он отметил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий – уникальное явление в международной повестке и реальный инструмент глобального межрелигиозного диалога.

Руководитель Секретариата Съезда подчеркнул, что Казахстану за годы Независимости удалось сформировать собственную модель мира и общенационального диалога, основанную на принципах «единства в многообразии», и совместной ответственности за будущее страны, уважения и обеспечения прав граждан, независимо от этнической и религиозной принадлежности.

По словам спикера Сената, нынешний Секретариат проходит в непростых условиях – наряду с пандемией коронавируса в последние годы обострились и другие глобальные проблемы современного мира. В их числе – усиление международной напряженности, вызванное геополитическими и геоэкономическими факторами, слом системы глобальной безопасности, а также усиление гонки вооружений и проблемы глобальной экологической повестки.

«В этих условиях ключевой задачей духовных лидеров, на наш взгляд, является формирование правильной системы ценностей и объединение людей вокруг идей мира, нравственных ценностей, общественного согласия и взаимной поддержки друг друга. Именно на эту цель работает Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Хочу выразить глубокую благодарность за ваше участие и активную поддержку нашего форума», - отметил М. Ашимбаев.



