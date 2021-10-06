Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Нам удалось создать собственную модель мира и межконфессионального диалога – Маулен Ашимбаев

    6 Октября 2021, 10:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Спикер Сената Маулен Ашимбаев выступил на заседании Съезда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году мы отмечаем 30-летие Независимости Казахстана. За этот период нам удалось создать собственную модель мира, общенационального единства и межконфессионального диалога. Эта модель, сформированная Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, показала свою эффективность и жизнеспособность. Сегодня под руководством Президента страны Касым-Жомарта Токаева продолжается политика по обеспечению межэтнического и межконфессионального согласия. Поэтому для нас проведение Секретариата и Съезда лидеров мировых и традиционных религий – это не имиджевое мероприятие, а органичная и неотъемлемая составляющая модели развития Казахстана», - сказал Маулен Ашимбаев, открывая заседание.

    Он отметил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий – уникальное явление в международной повестке и реальный инструмент глобального межрелигиозного диалога.

    Руководитель Секретариата Съезда подчеркнул, что Казахстану за годы Независимости удалось сформировать собственную модель мира и общенационального диалога, основанную на принципах «единства в многообразии», и совместной ответственности за будущее страны, уважения и обеспечения прав граждан, независимо от этнической и религиозной принадлежности.

    По словам спикера Сената, нынешний Секретариат проходит в непростых условиях – наряду с пандемией коронавируса в последние годы обострились и другие глобальные проблемы современного мира. В их числе – усиление международной напряженности, вызванное геополитическими и геоэкономическими факторами, слом системы глобальной безопасности, а также усиление гонки вооружений и проблемы глобальной экологической повестки.

    «В этих условиях ключевой задачей духовных лидеров, на наш взгляд, является формирование правильной системы ценностей и объединение людей вокруг идей мира, нравственных ценностей, общественного согласия и взаимной поддержки друг друга. Именно на эту цель работает Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Хочу выразить глубокую благодарность за ваше участие и активную поддержку нашего форума», - отметил М. Ашимбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Религия Сенат Общество Съезд лидеров мировых религий Маулен Ашимбаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Телемарафон ко Дню государственных символов запустят в Астане
    День защиты детей отметили в Таразе
    В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Важное из визита Президента в Алматы