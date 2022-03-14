Нам придется возвращаться к последствиям Алматинской трагедии, чтобы исключить такое в будущем – Марат Когамов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель научно-исследовательских проектов по вопросам уголовного правосудия и научной правовой экспертизы КазГЮУ им. М. Нарикбаева, профессор Марат Когамов поделился мнением об озвученном Генеральной прокуратурой ходе расследования январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Генеральный прокурор, прежде всего, акцентировал внимание на таком немаловажном вопросе, как причины неприменения сотрудниками полиции, военнослужащими боевого оружия на первом этапе развития событий, отметив, что только после того, как ситуация стала принимать различные формы проявления терроризма и иных особо опасных преступлений, связанных с совершением взрывов, поджогов и иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, появились правовые основания для его законного и обоснованного применения», - сказал Марат Когамов в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Он подчеркнул, что в выступлении генпрокурора были выделены три этапа: сначала это были мирные публичные акции, затем они переросли, с появлением вооруженных экстремистов, в радикальное русло, наконец, их уровень значительно возрос с вовлечением в эти процессы откровенного криминалитета. Все это в совокупности преследовало одну конечную цель их организаторов - насильственный захват власти в стране.

Существенное место, по мнению юриста, в докладе заняла статистика объемов процессуальной работы по уголовным делам, созданных межведомственных следственно-оперативных групп, возглавляемых специальными прокурорами Генеральной прокуратуры.

«Массовость трагедии затронула и ни в чем не причастных к ней, ни в чем не повинных людей: 20 человек случайно погибли в ходе перестрелок (11 - в Алматы, 8 - в Алматинской области, один - в Таразе). Вне всякого сомнения, что итоги национальной трагедии подведут суды страны, а к ее последствиям нам придется периодически возвращаться, чтобы исключить их в будущем», - заключил М. Когамов.