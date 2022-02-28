Нам предстоит работа по восстановлению туристского имиджа страны – Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году нам предстоит работа по восстановлению туристского имиджа страны на международном уровне. Об этом заявил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на Правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году нам предстоит работа по восстановлению туристского имиджа страны на международном уровне. Планируется проведение двух маркетинговых кампаний. Первый проект нацелен на рынок стран СНГ, второй проект направлен на страны дальнего зарубежья», - сказал Даурен Абаев.

Глава МКС добавил, что после двухлетнего перерыва возобновляется участие в международных выставках и организация роуд-шоу в ОАЭ, Польше, Катаре, Германии.

По итогам 9 месяцев 2021 года количество внутренних туристов составило 5,2 млн человек.

«Глава государства поручил министерству сделать сферу туризма драйвером развития экономики страны. У нас есть все необходимые для этого ресурсы, такие как рекреационные, экологические, инвестиционные и человеческие. Как известно, из-за эпидемиологической обстановки и карантинных ограничительных мер на границе значительно снизились показатели по въездному туризму. Однако после смягчения карантинных требований наблюдается улучшение ряда показателей, в том числе внутреннего туризма. По итогам девяти месяцев 2021 года количество внутренних туристов составило 5,2 млн человек. Это на 100 тысяч человек больше, чем в 2019 году», - отметил Даурен Абаев.