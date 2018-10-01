Нам пора заняться товарами народного потребления - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Нам пора заняться товарами народного потребления. Мы забыли и упустили. Вы посмотрите, если на вас всю иностранную одежду забрать, вы будете здесь сидеть голые.

У нас могут производить и костюмы, и рубашки - надо их поддержать. Сегодня надо поддержать собственные товары. Я вам показывал, одевал и одеваю костюмы наших товаропроизводителей, которые производят не хуже и 10 раз дешевле. Богатые стали казахстанцы, не смотрят уже на цены», - отметил Президент, выступая с Посланием.