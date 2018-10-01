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Нам пора заняться товарами народного потребления - Президент

5 Октября 2018 11:38 193
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Нам пора заняться товарами народного потребления - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Нурсултан Назарбаев выступает с Посланием народу Казахстана, передает МИА «Казинформ». 

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«Нам пора заняться товарами народного потребления. Мы забыли и упустили. Вы посмотрите, если на вас всю иностранную одежду забрать, вы будете здесь сидеть голые.

У нас могут производить и костюмы, и рубашки - надо их поддержать. Сегодня надо поддержать собственные товары. Я вам показывал, одевал и одеваю костюмы наших товаропроизводителей, которые производят не хуже и 10 раз дешевле. Богатые стали казахстанцы, не смотрят уже на цены», - отметил Президент, выступая с Посланием.

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Дамир Байманов

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