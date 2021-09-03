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    Нам нужны сильные НПО - депутат Мажилиса

    3 Сентября 2021, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О роли гражданского общества в стране высказался депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе экспертного обсуждения, посвященного основным направлениям Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева, Айдос Сарым ответил на вопрос, как должно работать гражданское общество в Казахстане.

    «Гражданскому обществу сейчас нужна мощная экспертиза. Исполнительная власть - все-таки сила, которая организована лучше. Она хорошо понимает свои интересы, у нее есть вертикаль, научно-исследовательские институты есть. По-хорошему, нам нужны сильные НПО (неправительственные организации), которые в разных отраслях будут делать свою экспертизу, иметь свою аналитику, иметь цифры, с которым можно будет сопоставить», - рассказал Айдос Сарым во время экспертного обсуждения в пресс-центре АО «МИА «Казинформ».

    Также депутат Мажилиса остановился и на работе нынешней нижней палаты Парламента.

    «Правительство хочет, чтобы многие законопроекты инициировали именно депутаты. Если говорить на уровне репрезентации, нынешний Мажилис наиболее четко представлен разными социальными категориями граждан. Есть и инвалиды, есть и учителя, врачи, есть какая-то специализация, экспертиза, которая позволяет более хорошо прописывать законы. Мы планируем бюджет на три года. По некоторым аспектам послание спокойно декомпозируется на три-четыре года, а некоторые вещи - даже на 10-15 лет», - выразил мнение А. Сарым.

    Отметим, что в пресс-центре АО «МИА «Казинформ» состоялось экспертное обсуждение основных направлений Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева, озвученного 1 сентября 2021 года.

    В обсуждении приняли участие депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, член комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская.

    Напомним, 1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента.

    В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис НПО Общество Послание Президента-2021
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