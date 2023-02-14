Нам нужно сохранить траекторию темпа роста экономики – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года рост ВВП составил 5,6%. Наблюдается положительная динамика в базовых отраслях экономики. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Устойчивый рост экономики обеспечивается реальным сектором. Положительная тенденция развития отмечается в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина уточнил, что промышленный сектор демонстрирует увеличение производства на 1,5%, в том числе в обработке - на 1,6%.

Отмечается рост в фармацевтике на 51%, легкой промышленности - на 11%, производстве текстильных изделий - на 25%, нефтепереработке - на 11%, химической промышленности - на 11%, производстве напитков - на 33%, продуктов питания - около 10%, машиностроении - свыше 12%, в том числе в производстве локомотивов и вагонов - на 5%, автомобилестроении - на 25%. В горнодобывающей промышленности обеспечен рост на 1,2%.

«Строительная отрасль демонстрирует уверенный рост на 12,5%. Введено в эксплуатацию свыше 1 млн квадратных метров жилья. Сектор услуг вырос с начала года на 7,6% за счет высокой динамики в торговле, связи и транспорте. Стабильная инвестиционная активность, в том числе в несырьевые сектора, является ключевым фактором ускоренного роста экономики. Без учета горнодобывающей промышленности инвестиции выросли на 23%», - проинформировал Алихан Смаилов.

По итогам января, согласно озвученным данным, по всем основным макропоказателям отмечается рост в Костанайской области и Алматы.

Наименьшие показатели достигнуты в Абайской и Карагандинской областях.

«Как видите, старт текущего года задает хороший положительный тренд. Нам нужно сохранить траекторию такого темпа роста экономики. Это непростая задача в сегодняшних геополитических условиях. От нас требуется слаженная работа и эффективная координация во всех отраслях экономики. Приоритет должен отдаваться насыщению внутреннего рынка отечественными товарами и обеспечению роста несырьевой продукции. Нужно расширять потенциал и поощрять развитие малого и среднего бизнеса. Создавать привлекательный инвестиционный климат. Поддерживать активный диалог с инвесторами. Структуру инвестиций необходимо наращивать в сторону производства товаров с высокой добавленной стоимостью. Но мы не должны останавливаться на традиционных отраслях. Необходимо сделать акцент на высокотехнологических сферах», - резюмировал Алихан Смаилов.





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