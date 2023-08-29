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    Нам нужно работать над собой – зампремьера о поведении казахстанцев на таджикской ярмарке

    29 Августа 2023, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты РК Тамара Дуйсенова прокомментировала поведение казахстанцев на выставке-ярмарке товаров Таджикистана в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах заседания Правительства РК журналисты поинтересовались ее мнением, связано ли такое поведение граждан с их благосостоянием.

    «Мы, казахстанцы, всегда отличались своей культурой, толерантностью. Мы всегда умели вести себя… Не могу сказать, что у нас все плохо. Это же не все казахстанцы, которые находились там, себя так показали. Да, определенные люди вели себя так. Наверное, нам нужно работать над собой», - поделилась Тамара Дуйсенова.

    Она отметила, что такое поведение наблюдается не только в Казахстане, но и в других странах. Но казахстанцы должны понимать, что они отвечают за имя своей страны.

    Напомним, в воскресенье в Астане в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане состоялась выставка-ярмарка сельскохозяйственной, промышленной продукции, изделий народных ремесел и национальных блюд. До обеда ее посетили президенты двух стран.

    В тот же день в социальных сетях распространились фото и видео, как казахстанцы опустошили выставку.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Общество
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