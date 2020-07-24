Нам нужно проявить терпение – Верховный муфтий о происшествиях в Сатпаеве и Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в СЦК высказал свое мнение по поводу происшествий в Сатпаеве и Туркестанской области. Он попросил казахстанцев проявить терпение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этот непростой период нам всем следует подчиняться правилам. Давайте поддерживать друг друга насколько это возможно. То, что произошло вчера в Сатпаеве, в Туркестанской области, разумеется, огорчило нас. Однако, нам нужно проявить терпение. Мы являемся правовым государством. Виновные обязательно понесут наказание», - прокомментировал председатель ДУМК.

По его словам, из-за несоблюдения правил мы можем усугубить ситуацию.

«Из-за несоблюдения правил мы можем усугубить ситуацию. В этой связи просим правоохранительные органы детально разобраться в произошедшем и доложить населению все подробности случившегося. Пусть наши молитвы будут услышаны. До этого дня вместе с Главой государства мы прислушивались к установленным порядкам и проходили разные испытания. Даст Аллах, эти дни тоже пройдут, ситуация разрешится. Будьте терпеливыми, совершайте правильные поступки и думайте о благополучии своей семьи и близких», - обратился к казахстанцам Верховный муфтий.

Ранее министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев выступил с заявлением по поводу ситуации в Сатпаеве и Туркестанской области.

По факту, имевшему место в Сатпаеве, начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Действия подозреваемого квалифицируются по двум статьям Уголовного кодекса – похищение человека, изнасилование малолетней.



А в ночь на 21 июля в поселке Шорнак Туркестанской области между местными жителями произошел бытовой конфликт, переросший в драку с применением камней, который был пресечен участковым инспектором полиции, прибывшим на место происшествия.

Телесные повреждения получили трое участников конфликта и сотрудник полиции. По фактам хулиганства и применения насилия в отношении представителя власти ведется досудебное расследование. Участники обеих сторон конфликта задержаны, арестованы четыре человека.

Кроме того, министр призвал не верить недостоверным источникам, распространяющимся в социальных сетях, комментируя конфликты в Туркестанской и Карагандинской областях.







