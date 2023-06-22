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    Нам нужно прославлять нашу историю и культурные ценности - Президент

    22 Июня 2023, 21:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент посетил спектакль «Жошы хан» Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева. Постановка состоит из двух частей: «Чингисханская Орда» и «Казахская Орда». Основная линия сюжета посвящена истории взаимоотношений между Чингисханом и его сыном Жошы ханом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Спектакль воссоздает жизненный путь Жошы хана, объединившего тюркские племена Великой степи в единый народ, основавшего свою орду в Улытау и возвысившегося до титула Жошы хана – заложившего основы становления Казахской государственности.

    Автором исторической драмы выступил известный писатель-драматург Думан Рамазан, режиссером-постановщиком – Заслуженный деятель Казахстана Болат Узаков.

    После просмотра Президент побеседовал с автором произведения и труппой Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К.Куанышбаева.

    – Поздравляю! Очень замечательная постановка, и тема спектакля крайне актуальная. Подобные произведения очень важны для народа. В основе пьесы отличный сценарий, выразительный язык. Все артисты великолепно вжились в свои образы и передали их. Нам нужно прославлять нашу историю и культурные ценности. Некоторые высказываются будто у казахов не было своей истории, государственности. Это искажение нашей истории. Желаю вам творческих успехов! – сказал Глава государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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