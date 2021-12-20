Нам нужно попытаться создать единый углеродный рынок – Рахим Ошакбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очень важно, чтобы предприниматели, население, бизнес получили ощутимую выгоду от Евразийской интеграции. Таким мнением в ходе видеомоста поделился директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно помнить, что Казахстан, Россия и Беларусь взяли высокую планку по интеграции, по обеспечению нормативно-правовой базы. Это планка казалась недостижимой, но, тем не менее, совместными усилиями странами-участницами был принят договор о создании Евразийского экономического союза и обеспечена правовая база для функционирования четырех свобод. Поставлены задачи по созданию интеграционных тканей в отношении финансовых рынков, энергетики. Сейчас ту большую планку стоит переварить, получить необходимую правоприменительную практику. Сейчас Евразийская интеграция занята исполнением тех задач, которые поставлены. Тот большой интерес немного снизился по сравнению с тем периодом, когда это только создавалось. Очень важно, чтобы предприниматели, население, бизнес получили ощутимую выгоду от Евразийской интеграции», - считает Рахим Ошакбаев.

«Во всяком случае, возможность Казахстана поддерживать высокий уровень прямых иностранных инвестиций на своей территории связан с тем, что Казахстан имеет доступ к общему Евразийскому экономическому рынку. Мы наблюдаем этот эффект. Страны-участницы внимательно смотрят за бизнес-климатом, уровнем налогообложения. Чтобы успешно продолжить Евразийскую интеграцию, в какой-то момент оправданно ставить высокую планку. Мне кажется, здесь важно начинать говорить на экспертном уровне, а в следующем году приступить к переговорам о создании еще одного измерения – климатическое, углеродное измерение. Это очевидный технологический уклад. Однозначно то, что практически все развитые страны мира, включая Китайскую Народную Республику, объявили о своей цели достижения углеродной нейтральности. Поэтому технологии низкоуглеродного развития и то, как страны будут взаимодействовать с климатической повесткой, в настоящий момент, очевидно, что не хватает координации на региональном, глобальном уровне. Евразийский экономический союз сможет, на мой взгляд, стать необходимой рамкой. Нам нужно попытаться создать единый углеродный рынок», - добавил он.



