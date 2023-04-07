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    Нам нужно беречь и развивать национальную культуру - Касым-Жомарт Токаев

    7 Апреля 2023, 23:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде был проведен ауызашар от имени Главы государства. Обращаясь к собравшимся, Президент Касым-Жомарт Токаев призвал беречь и развивать национальную культуру, передает МИА «Казинформ».

    «Мудрые слова великого Абая «Люби все человечество, как брата своего» уже стали признанным постулатом казахского общества. Нам нужно беречь и развивать национальную культуру. Это глубокое по своему содержанию и многогранное явление. Истоки самобытной культуры казахского народа заложены в традициях и обычаях. Своеобразие нашей культуры находит свое яркое воплощение и в национальной одежде. Было бы замечательно, если бы подрастающее поколение надевало казахскую национальную одежду не только на Наурыз мейрамы и другие праздники, но и в будни.

    Национальная культура является зеркалом жизни народа, проявлением его бытия, а духовное развитие страны напрямую связано с развитием национального самосознания», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Полный текст выступления Президента можно прочесть здесь.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Культура
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