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    Нам нужно агентство для решения глобальных проблем биобезопасности - Кунсулу Закарья

    8 Июня 2023, 18:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстану нужно агентство для решения глобальных проблем биобезопасности. Таким мнением на Международном форуме Астана поделилась президент академии наук при Президенте Республики Казахстан Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Антиваксеры были как в мире, так и в нашей стране. Вы все это прекрасно знаете, но эта проблема была не совсем масштабной, ибо грамотные и образованные граждане рассказывали народу о том, что вакцина используется уже 200 лет и она спасает жизни стольких людей», - сказала Кунсулу Закарья.

    Закария подчеркнула, что COVID-19 — это самая крупная пандемия, произошедшая за последнее столетие, и люди по всему миру не были к ней готовы. Она также напомнила, что недавно QazBioPharm провел форум «Уроки пандемии: опыт Казахстана».

    «Теперь, спустя время, понимаем, что у нас есть уроки и правила, которые сформировались после той пандемии. Мы должны запомнить это. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил о создании Всемирного агентства биологической безопасности и поднятии этого вопроса на более высокий уровень на масштабных форумах. Но, к сожалению, я не вижу больших проделанных работ. Нам нужно агентство, которое будет заниматься глобальными вопросами биологической безопасности», — добавила Кунсулу Закарья.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Наука
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