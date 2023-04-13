Нам нужна домашняя поддержка – капитан сборной РК Ярослава Шведова обратилась к болельщикам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Капитан сборной Казахстана Ярослава Шведова поделилась ожиданиями от Кубка Билли Джин Кинг и обратилась к болельщикам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году мы в первый раз пробились в финал Кубка Билли Джин Кинг. Это был исторический момент. Следующим этапом будет, наверное, победа. Мы проложили тропинку. Надеюсь, предстоящий матч мы тоже пройдем. И дальше уже будем настраиваться на новые победы. Мы почувствовали, как это все происходит, и у нас отличная сильная команда», - поделилась Ярослава Шведова.

Капитан сборной Казахстана также обратилась к болельщикам.

«На данный момент мы настроены на матч. Надеюсь, что будет много болельщиков, потому что мы играем дома. Это очень приятно. Нам нужна домашняя поддержка. Надеюсь, что все у нас получится», - добавила Ярослава Шведова.

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Матч Казахстан — Польша за выход в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг пройдет в столице 14-15 апреля. За сборную Казахстана кроме Елены Рыбакиной также заявлены Юлия Путинцева, Анна Данилина, Гозаль Айнитдинова, Жанель Рустемова и Аружан Сагандыкова.



