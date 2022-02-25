Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Нам необходимо решиться на базовые сдвиги - Алихан Смаилов главам правительств ЕАЭС

    25 Февраля 2022, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, обращаясь к главам правительств ЕАЭС, предложил разработать Методику экономической оценки применяемых барьеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если мы заинтересованы в создании прозрачного рынка в ЕАЭС, нам необходимо решиться на базовые сдвиги. Предлагаем Комиссии разработать Методику экономической оценки применяемых барьеров. Кроме констатации наличия барьера, необходимо оценивать ущерб бизнесу и интеграции в целом», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), проходящего в широком формате в Нур-Султане.

    «Кроме того, укрепляя торговые связи, мы в значительной степени становимся зависимыми от взаимных поставок. В связи с этим призываем наших партнеров взвешенно подходить к принятию внутренних решений, затрагивающих взаимную торговлю. К примеру, введенный запрет на поставки российских лесоматериалов внутри Союза фактически парализует деятельность целых отраслей промышленности в Казахстане», - заявил Алихан Смаилов.

    Напомним, сегодня начало работу заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе в Нур-Султане.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Премьер-министр РК Экономика ЕАЭС Политика Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Какие продукты подорожали по итогам апреля в Казахстане
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Новая детская площадка открылась в Таразе
    5 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    Новости партнеров