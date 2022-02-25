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Нам необходимо решиться на базовые сдвиги - Алихан Смаилов главам правительств ЕАЭС

25 Февраля 2022 12:22
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Нам необходимо решиться на базовые сдвиги - Алихан Смаилов главам правительств ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, обращаясь к главам правительств ЕАЭС, предложил разработать Методику экономической оценки применяемых барьеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если мы заинтересованы в создании прозрачного рынка в ЕАЭС, нам необходимо решиться на базовые сдвиги. Предлагаем Комиссии разработать Методику экономической оценки применяемых барьеров. Кроме констатации наличия барьера, необходимо оценивать ущерб бизнесу и интеграции в целом», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), проходящего в широком формате в Нур-Султане.

«Кроме того, укрепляя торговые связи, мы в значительной степени становимся зависимыми от взаимных поставок. В связи с этим призываем наших партнеров взвешенно подходить к принятию внутренних решений, затрагивающих взаимную торговлю. К примеру, введенный запрет на поставки российских лесоматериалов внутри Союза фактически парализует деятельность целых отраслей промышленности в Казахстане», - заявил Алихан Смаилов.

Напомним, сегодня начало работу заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе в Нур-Султане.


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#Внешняя политика Казахстана   #Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Экономика   #ЕАЭС   #Политика   #Алихан Смаилов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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