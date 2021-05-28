Нам необходимо двигаться в направлении гендерно-ориентированного бюджета - Лаззат Рамазанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 мая 2021 года в онлайн-формате состоялось заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацкомиссии.

Открывая заседание, председатель Национальной комиссии Лаззат Рамазанова отметила важность эффективного взаимодействия с гражданским обществом при обсуждении актуальных вопросов укрепления института семьи и профилактики бытового насилия.

«В регионах стартуют обсуждения соответствующих законодательных инициатив с участием членов Нацкомиссии, депутатов Парламента, представителей НПО, общественности. В планах выслушать максимально широкий спектр мнений и предложений. Такой формат позволит не просто отразить запросы общества в нормативных документах, но и реализовать их на практике. Вопросы благополучия казахстанских семей – в приоритете государственной политики и включены в Дорожную карту по реализации предвыборной программы партии Nur Otan», - сообщила Лаззат Рамазанова.

На заседании была презентована информация о влиянии женщин и института семьи на предупреждение коррупции. В Казахстане, согласно правовой статистике за 2017-2020 годы, а также первый квартал текущего года в производстве Антикоррупционной службы находилось 1 113 дел в отношении 1 394 женщин. Анализ показал, что женщины в основном совершают преступления в виде присвоения и растраты чужого имущества 36,8% (513 лиц), мошенничества – 20% (282), дачи взятки – 14,7% (205) и получения взятки – 12,8% (178).

В то же время исследования, проведенные Всемирным банком в 150-ти государствах Европы, Африки и Азии, показали, что на снижение коррупции влияет более высокое представительство женщин в политике и законодательных органах. В странах с самым низким уровнем коррупции – Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия – на политических должностях представлено больше женщин, чем в других государствах. Примечателен опыт перуанских властей, которые в качестве эксперимента дополнительно привлекли на полицейскую службу более 2,5 тысячи женщин, после чего в органах правопорядка резко сократилось взяточничество.

На встрече также подвели итоги проекта по внедрению гендерно-ориентированного бюджетирования в Акмолинской области. Подобный механизм широко используется во многих странах ОЭСР. Уже на этапе формирования бюджета, госорганы учитывают потребности женщин и мужчин, что позволяет повысить качество жизни населения и рационально использовать финансовые средства.

«Гендерное бюджетирование – это прежде всего учет потребностей каждого гражданина и рациональное использование средств. При формировании бюджета важно понимать, сколько женщин и мужчин нуждаются в лечении. Каким профессиям обучать парней и девушек, чтобы не допускать перекосов на рынке труда. Какие секции создавать в городах и райцентрах, чтобы привлекать к массовому спорту и мальчиков, и девочек. Внедрение подобного механизма – вопрос не одного дня, нужна подготовительная работа. Но именно гендерно-ориентированный бюджет доказал эффективность в передовых странах, и нам необходимо двигаться в этом направлении», - отметила Лаззат Рамазанова.

По итогам заседания был дан ряд поручений соответствующим центральным государственным и местным исполнительным органам.