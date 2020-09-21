Нам необходима всеохватная многосторонняя система - генсек ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление в ходе заседания высокого уровня в рамках 75-сессии Генеральной ассамблеи организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день у нас слишком много многосторонних проблем и слишком мало многосторонних решений. Вы предложили мне проанализировать пути продвижения вперед нашей общей повестки дня. Мы знаем, что нам нужно усиливать, делать более эффективным многосторонний подход, который отличал бы концептуальные видения грандиозных замыслов, результативность выполнения поставленных задач. Никто не хочет иметь всемирное правительство, но мы должны работать сообща, чтобы совершенствовать глобальное управление. Во взаимосвязанном мире нам нужна сетевая многосторонняя система, в которой все подразделения ООН, международные финансовые учреждения, региональные организации, торговые блоки и другие структуры будут более тесно и эффективно сотрудничать друг с другом. Нам также необходима всеохватная многосторонняя система, опирающая на гражданское общество, города, деловые круги, местные органы власти и молодежь», - сказал Антониу Гутерриш, выступая в ходе заседания в Нью-Йорке.

По словам генерального секретаря, секретариат организовал глобальное обсуждение, в которое во всем мире было охвачено более миллиона человек, в рамках которого особое внимание уделено голосам молодежи.

«Участники обсуждения делились своими страхами, надеждами на будущее. Они говорили, что международное сотрудничество жизненно важно для решения сегодняшних проблем. Они подчеркнули, что в условиях пандемии COVID-19 потребность в такой солидарности стала более насущной. Они подчеркнули, что миру нужны системы здравоохранения, системы оказания основных услуг для всех. Люди боятся климатического кризиса, нищеты, неравенства, коррупции, расовой, гендерной дискриминации. Для них ООН - это средство, с помощью которого мире можно сделать лучше. Они рассчитывают на то, что мы с честью выдержим нынешние испытания», - отметил А. Гутерриш.

Как подчеркнул генсек ООН, государства-члены создали ООН и обязаны бережно и заботливо относиться к организации, а также предоставлять в ее распоряжении инструменты, позволяющие добиться изменения к лучшему.

«Это - наш долг перед народами ООН, наш долг перед миротворцами, дипломатами, гуманитарным персоналом и всеми, кто пожертвовал своей жизнью ради продолжения общих ценностей. Основатели нашей организации начинали свою работу в разгар конфликта. Теперь нам еще предстоит продолжить путь, чтобы избавить мир от опасности. Говоря словами нашего устава - давайте объединим наши усилия для достижения этих целей как подлинная организация объединенных наций», - заявил генсек ООН.

Во встрече высокого уровня примут участие с видеообращениями и лидеры стран, в том числе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.



