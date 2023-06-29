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    Нам не надо бояться журналистов – депутат маслихата Алматы

    29 Июня 2023, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат маслихата города Алматы Асия Аканова призвала коллег быть более открытыми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Решения многих проблем уже обозначены в Дорожных картах регионов, районов и городов. В них определены конкретные мероприятия по приоритетным направлениям, и все они состоят из предложений и обращений казахстанцев. Другими словами, все необходимые инструменты и полномочия для их реализации у нас есть. Но надо признать, что до сих пор мы не научились использовать их в полной мере», - сказала Асия Аканова на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

    Депутат озвучила несколько предложений.

    «Во-первых, реализация предвыборных программ начата. Запускаются объекты, реализуются инициативы. И нередко встречаются новости «Министр открыл новое производство», «Министр запустил новую программу» и т.д. Однако, это интегральная и совместная работа, в том числе и партии «АМАНАТ». К примеру, если на центральном уровне бюджет утверждается Мажилисом, то на региональном – маслихатом, большую часть которого составляют аманатовцы», - отметила А. Аканова.

    По ее словам, это и есть реальный работающий инструмент.

    «Во-вторых, нам – депутатам маслихатов – самим нужно быть открытыми. Регулярно проводить брифинги, пресс-конференции. Надо не бояться журналистов, а конструктивно сотрудничать с ними. В-третьих, встречаясь со студентами, работая вместе с «Жастар Рухы» вижу, что наша молодёжь талантливая, и имеет свое видение, собственное мнение. И они хотят быть полезными стране и обществу. Призываю коллег дать молодежи возможность поработать совместно с депутатами. Это будет хорошей школой становления», - заключила депутат.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Акимат Маслихат
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