23 Июля 2022 20:32

Наложен штраф на авиакомпанию «Эйр Астана» за задержку рейсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По вопросу ранее объявленного расследования в связи с многочисленными обращениями граждан по причине продолжительных задержек рейсов и нарушения прав пассажиров, Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК сделал заявление. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с участившимися задержками рейсов, которые вызвали резонанс среди пассажиров, 18 июля председателем Комитета Талгатом Ластаевым в оперативном порядке было проведено совещание с авиакомпанией «Эйр Астана». Авиакомпании были указаны на недостатки коммерческого планирования воздушных судов, недопустимость отмен регулярных рейсов, отсутствие оперативного реагирования на замену ВС, отсутствие оперативного отклика со стороны персонала авиакомпании при задержках рейсов. По итогам совещания, авиакомпанией «Эйр Астана» для обеспечения резерва было выделено отдельное воздушное судно, которое будет использовано только при задержках рейсов», - сообщили в ведомстве.

Акционеру крупных казахстанских авиакомпаний рекомендовано усилить работу по планированию графика поставок воздушных судов.

В целях укрепления взаимодействия проведены совещания с аэропортами городов Алматы и Уральск при участии АО «Авиационная администрация Казахстана», авиакомпании «Эйр Астана».

«В связи с продолжительной задержкой рейса Алматы - Мале, который был запланирован на 16 июля, в оперативном порядке в течении двух дней было проведено расследование. По итогам работы было установлено, что пассажиры данного рейса ожидали вылет более 15 часов. При ожидании, пассажирам данного рейса не были предоставлены надлежащим образом услуги, предусмотренные частью 1 статьи 86 Закона Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», а именно услуги по проживанию в гостинице. В связи с чем, 21 июля 2022 года в отношении авиакомпании было заведено административное дело, в ходе которого наложен штраф в размере 1 000 МРП (1 МРП - 3 063 тенге)», - проинформировали в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

Всего на сегодняшний день в Комитет поступило около 150 обращений, по каждому из них проводится работа. По итогам будут приняты соответствующие процессуальные меры, предусмотренные действующим законодательством. В соответствии с ч.1 статьи 567 Кодекса, неисполнение либо ненадлежащее исполнение перевозчиком обязанностей, предусмотренных законодательством об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, по предоставлению услуг пассажиру при отмене или задержке рейса по вине перевозчика или задержке, отмене рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна, изменения маршрута перевозки влечет штраф в размере 200 МРП. Также, действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 1 000 МРП.

Ранее сообщалось, что в связи с многочисленными обращениями пассажиров в социальных сетях по фактам задержек рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan Алматы - Мале, Нур-Султан-Ташкент и Алматы - Костанай, а также по другим маршрутам, Комитетом гражданской авиации МИИР РК и Авиационной администрацией Казахстана будет проведено соответствующее расследование