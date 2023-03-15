Налоговый торг: ценовые «пугалки» лоббистов нагреваемого табака не сработали

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С января текущего года в Казахстане заработала резонансная налоговая поправка. После долгих споров акцизы на нагреваемый табак были повышены до уровня 70% от сигаретных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Противник этой налоговой инициативы - «Лига потребителей Казахстана» - запускала петицию, чтобы ее заблокировать. А председатель Лиги Светлана Романовская грозилась ответным взлетом цен на пачку стиков до 900–1000 тенге, предполагая, что сигареты будут стоить в районе 650 тенге.

Со-разработчик налоговой поправки Зарина Камасова (депутат VII созыва Мажилиса Парламента РК) лично промониторила цены на табачные изделия в ответ на эти заявления и убедилась в правильности принятого государством решения.

По ее данным, в столице неделю назад пачка нагреваемого табака стоила дешевле некоторых марок сигарет. Цена на сигареты – от 700 до 820 тенге, в то время как цена за одну пачку стиков варьировалась от 750 до 780 тенге.



Фото: inbusiness.kz

«Скачка цен на нагреваемый табак, которым нас запугивали некоторые про-табачные ассоциации, не произошло. Цена сейчас сопоставима по цене с сигаретами, что с точки зрения нашего Кодекса о здоровье и директив Всемирной организации здравоохранения – одно и то же. При этом, бюджет страны уже получает дополнительный доход от этих вредных для здоровья продуктов», - сказала Зарина Камасова.

По ее словам, это говорит о жизнеспособности принятых акцизных подходов с одной стороны, с другой стороны – о низком уровне прогнозов табачных лоббистов, таких ассоциаций, как «КазАлкоТабак», QazSpirits, «Лига потребителей Казахстана», «Денсаулык».

Какого-либо кризиса на рынке с этим товаром не заметил еще один депутат VII созыва Мажилиса Парламента Казахстана Арман Кожахметов.



Фото: inbusiness.kz

«Экономические рычаги государства должны быть таковы, чтобы не позволять вовлекать нашу молодежь к табакокурению. Поэтому я считаю, что здесь был абсолютно правильный подход. Мы не видим особого ажиотажа от производителей и продавцов нагревательного табака», - сказал он.

Арман Кожахметов полагает, что со временем все меньше школьников и студентов будет увлекаться курением. И это будет способствовать повышению здоровья нации.

Кроме того, никак не подтвердились опасения о зарождении нелегального рынка нагреваемого табака, которым пугали те же самые табачные ассоциации. Нелегальных хитсов, судя по прилавкам магазинов, не появилось.

Казахстанский экономист Марат Каирленов считает, что сложившаяся ситуация с дискуссиями и образованием двух конфронтирующих сторон достаточно очевидна.



Фото: inbusiness.kz

«Производители хитсов напирали на то, что они ориентированы на заядлых курильщиков, чтобы переводить их на потребление менее вредных вариантов табачных изделий. Такие случаи возможны, но основной упор делается все-таки на привлечение молодежной аудитории, зачастую ранее не курившей. Создать себе клиентов на десятки лет вперед. Соответственно, производители хитсов готовы устанавливать цены на уровне обычных сигарет, тем более что рентабельность, маржа прибыли, их продукта очень высокая», - пояснил эксперт.

Поэтому сильного повышения, как подчеркнул Марат Каирленов, можно было не ожидать. Так и произошло. По его данным, повышение розничных цен после повышения акцизов на хитсы составило лишь порядка 4% - с 710 до 740 тенге, что даже дешевле отдельных марок обычных сигарет.

«Что означают утвержденные более высокие акцизы на хитсы? Это поступление порядка 100 млн долларов в год дополнительных налогов в государственный бюджет от этих вредных для здоровья продуктов. И думаю, очень важно с точки зрения обсуждения и принятия законопроектов в будущем, чтобы законодатели также критично воспринимали необоснованные «пугалки» табачных лоббистов, особенно когда речь идет о торге в отношении налогов на их продукт», - заключил экономист.

Он отметил, что новому составу Мажилиса Парламента, который будет сформирован после выборов 19 марта, стоило бы уже законодательно урегулировать эту сферу отношений и принять, по опыту развитых стран, закон о лоббизме.



