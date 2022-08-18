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    Налоговые преференции для переработчиков давальческого сырья обсудили в МИИР РК

    18 Августа 2022 18:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК в рамках «Ашық сағат алаңы» под председательством заместителя председателя Комитета индустриального развития Турара Жолмагамбетова прошла встреча с представителями НПП «Атамекен» и промышленных предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сегодня обсудим вопрос касательно переработки давальческого сырья и выпуска готовых изделий по легкой промышленности. Сегодня есть тенденция не только в тяжелой промышленности, металлургической промышленности, сейчас уже и в легкой промышленности. Есть увеличение спроса со стороны Российской Федерации, где они предлагают нам сырье, мы делаем готовые изделия и передаем далее. Здесь у нас возникают вопросы касательно выплаты налогов, когда идет вопрос касательно переработки давальческого сырья, у нас есть порядок освобождения от налога на добавленную стоимость», – сказал Т. Жолмагамбетов.

    По его словам, в рамках установленного порядка, Комитет выдает заключение, в том числе по легкой промышленности. При этом, Комитету требуются сведения о номере классификации товара согласно товарной номенклатуре, дата и номер договора на переработку сырья от давальца, норма выхода продукта переработки и ряд других, согласно соответствующим нормам Налогового кодекса Казахстана.

    В ходе встречи представители ряда отечественных предприятий легкой промышленности говорили о проблемах, возникающих при введении корректировок в разрешения на переработку сырья, связанных с недоработанностью соответствующих программ. В таких случаях предприятиям приходилось заново брать заключения в министерстве.

    Представители российских компаний отмечали некоторые сложности при оформлении документов в МИИР РК.

    В завершение встречи заместитель председателя Комитета предложил, в случае возникновения трудностей при получении разрешительных документов, обращаться к нему лично.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    #МИИР РК
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