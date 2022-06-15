Налоговые поступления в РК за пять месяцев превысили в 1,5 раза прошлогодние показатели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – План по налоговым поступлениям в государственный бюджет на пять месяцев 2022 года исполнен на 106,8 %. При плане 5 894,2 млрд тенге поступило 6 293,1 млрд тенге с перевыполнением на 398,9 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,5 раза или на 2 145,3 млрд тенге, об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Комитета госдоходов МФ РК, эта сумма включает республиканский и местные бюджеты:

- Республиканский бюджет исполнен на 100,3 % (при плане 4 273,5 млрд тенге поступило 4 284,3 млрд тенге с перевыполнением на 10,8 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,6 раза или на 1 686,9 млрд тенге.

- Местный бюджет исполнен на 123,9 % (при плане 1 620,7 млрд тенге поступило 2 008,8 млрд тенге, с перевыполнением на 388,1 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 29,6 % или на 458,4 млрд тенге.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по КПН на 624,1 млрд тенге или в 1,9 раза, НДС на товары внутреннего производства на 494,4 млрд тенге или в 2,2 раза, экспортная таможенная пошлина на нефть на 356,5 млрд тенге или в два раза, НДС на импорт из трех стран на 112,8 млрд тенге или на 37,8 %, налог на добычу полезных ископаемых на 70,5 млрд тенге или на 35,0 % и НДС на импорт из стран ЕАЭС на 66,6 млрд тенге или на 20,5 %.

На рост поступлений повлияли следующие факторы.

За пять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть на 65,1 %, алюминий на 44,0 %, цинк на 37,9 %, свинец на 12,6 %, медь на 10,1 % и золото на 4,4 %. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 56,4 % (средняя ставка за январь-май 2022 года – 55,0$ за 1 тонну, январь-май 2022 года – 86,0$ за 1 тонну).

Товарооборот с третьими странами за пять месяцев т.г. увеличился на 53,6 % (экспорт вырос на 68,9 %, импорт на 19,9 %).

Оборот по реализации за пять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20,2 % (с 40 604 млрд тенге до 48 809 млрд тенге).