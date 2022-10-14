Налоговые поступления в госбюджет в этом году составили 10,7 трлн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за девять месяцев 2022 года исполнен на 103,8%. При плане 10 270,8 млрд тенге поступило 10 662,8 млрд тенге с перевыполнением на 392,0 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает МИА «Казинформ».

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,4 раза, или на 3 124,6 млрд тенге , в том числе:

- республиканский бюджет исполнен на 100,8% (при плане 7 186,0 млрд тенге поступило 7 240,7 млрд тенге с перевыполнением на 54,8 млрд. тенге) , в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,5 раза, или на 2 320,2 млрд. тенге;

- местный бюджет исполнен на 110,9% (при плане 3 084,8 млрд тенге поступило 3 422,1 млрд тенге, с перевыполнением на 337,2 млрд тенге) , с ростом к аналогичному периоду 2021 году на 30,7%, или на 804,4 млрд тенге.

По данным КГД, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по экспортным таможенным пошлинам на нефть - в 1,7 раза, КПН - в 1,6 раза, НДС на импорт из третьих стран - на 68,8%, НДС на товары внутреннего производства - на 45,5%, налогу на добычу полезных ископаемых - на 25,5% и НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 18,1%.

На рост поступлений повлияли следующие факторы.

За 9 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 55,5%, цинк - на 26,4%, алюминий - на 19,1%, золото - на 1,3% и свинец - на 0,4%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла - на 46,8% (средняя ставка за 9 мес. 2021г. – 60,6$ за 1 тонну, 9 мес. 2022г. – 88,9$ за 1 тонну).

Товарооборот с третьими странами за девять месяцев текущего года увеличился на 45,0% (экспорт вырос на 52,1%, импорт - на 28,7%).

Оборот по реализации за девять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 23,6% (с 83 165 млрд тенге до 102 800 млрд тенге).





Фото: externallearningaustralia.com.au











