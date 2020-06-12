Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Налоговые нарушения на 344 млрд тенге выявили в Казахстане

    12 Июня 2020, 17:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявлены налоговые нарушения на сумму 344 млрд. тенге. Об этом сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постоянно совершенствуется система управления рисками, позволяющая точечно отбирать субъекты для налогового контроля. Эти меры сократили налоговые проверки почти на 30%. При этом, увеличена в 2 раза сумма выявленных нарушений, которая составила 344 млрд. тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина добавил, что на сегодня выработаны новые методы дистанционного контроля.

    В целях прозрачности госзакупок проводится подтверждение финансовой устойчивости ее участников, что дополнительно обеспечило более 1 млрд. тенге налогов

    Реализуется пилот по выявлению рисковых компаний и ограничению выписки электронных счетов-фактур на ранней стадии, где предотвращено неправомерное отнесение в зачет 30 млрд. тенге НДС по схемам уклонения.

    «В результате обеспечен рост поступлений на 36% или 323 млрд. тенге. Также выросла эффективность таможенного СУР на этапе очистки товаров на 18% и таможенных досмотров на 26%, которые позволили выявить более 80 тыс. нарушений таможенного законодательства», - резюмировал глава Минфина.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Налоги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рекордные налоговые поступления от туризма отмечают в Казахстане
    Расходы на возмещение последствий пожара в области Абай еще не подсчитаны - Минфин
    Из-за теневой экономики госбюджет не получает налоги на 3-4 трлн тенге - Наталья Годунова
    Сколько объектов госсобственности выставили на приватизацию в Казахстане
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке