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    Налоговые льготы и премии от государства могут получить родители за сбережения на вуз для ребенка

    22 Февраля 2023, 10:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У казахстанцев есть возможность воспользоваться условиями государственной образовательной накопительной системы (ГОНС). Это значит, что родители могут не только копить деньги на образование для своих детей и увеличивать накопления за счет государственной премии, но и получать страховую защиту в случае смерти или инвалидности в результате несчастного случая, а также экономить на налогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Накопительная система

    Образовательное накопительное страхование работает как депозит, на который каждый год государство начисляет дополнительные 5 или 7 процентов от суммы накоплений. Как это работает? К примеру, компания по страхованию жизни Freedom Life, при расчете страховой суммы использует ставку доходности в размере 8%. Ставка гарантируется на весь срок страхования, который может достигать 20 лет. Сумма накоплений, которая гарантируется страховой компанией к концу срока страхования или страховая сумма указывается в договоре страхования. Также предусмотрена индексация периодических страховых выплат в размере 8%.

    «При поступлении ребенка в казахстанский или зарубежный университет, колледж или магистратуру мы направим накопленную сумму денег и начисленную государственную премию на оплату образовательных услуг по договору обучения. В случае, если оплата обучения будет производиться частями за каждый академический год, то все последующие выплаты будут индексироваться», - пояснили специалисты Freedom Life.

    Как разъяснили специалисты Freedom Life, процент от государства зависит от приоритетности категории и составляет 5 или 7 процентов на фактически накопленный остаток. Премия государства начисляется в размере 7% годовых в пользу детей, отнесенных к приоритетной категории. Это дети из многодетных семей, дети-сироты, лица с установленной инвалидностью или малоимущие. Максимальный размер государственной премии в год составляет 100 МРП.

    Если ребенок поступит на грант, то родители смогут получить всю накопленную сумму, включая государственную премию. В случае, если накопленная сумма будет выше стоимости обучения, то остаток выплачивается родителю, заключившему договор страхования.

    Страховая защита

    В случае смерти или инвалидности в результате несчастного случая сумма, которую родитель планировал накопить на обучение ребенка, будет выплачена в полном объеме независимо от того, сколько взносов родитель успел осуществить.

    Выплаты по договорам образовательного накопительного страхования полностью защищены Фондом гарантирования страховых выплат.

    Другие выгоды

    По таким программам предусмотрены и налоговые вычеты. Так, по словам страховщиков, ежегодно у клиентов ГОНС будет возможность уменьшить налогооблагаемый доход на сумму страховых премий до 320 месячных расчетных показателей (МРП), установленного на соответствующий бюджетный год.

    «Налоговый вычет по индивидуальному подоходному налогу применяется в том же месяце, в котором оплачивается страховая премия. Вычет равен сумме уплаченных взносов по договору накопительного страхования жизни в размере до 320 МРП. МРП в 2023 году – 3450 тенге. Для снижения суммы ИПН родитель предоставляет по месту работы заключенный договор страхования и подтверждение об оплате страхового взноса», - объяснили специалисты Freedom Life.

    Как начать копить на обучение ребенка

    Шаг 1. Выбрать срок страхования, сумму взноса и периодичность его уплаты. График накопления поможет спланировать менеджер компании Freedom Life.

    Шаг 2. Заключить договор с компанией по страхованию жизни Freedom Life.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Льготы
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