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    Налоговики Шымкента напомнили о необходимости своевременной уплаты налогов на транспорт

    11 Декабря 2019, 15:46

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов по городу Шымкенту напоминает, что 31 декабря текущего года истекает срок уплаты налога на транспортные средства на 2019 год и призывает налогоплательщиков, имеющих задолженность, погасить в кратчайшие сроки, не дожидаясь принятия принудительных мер взыскания, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление разъяснительной работы ДГД по г. Шымкентe.

    По сообщению налоговиков, в настоящее время проводятся совместные рейдовые мероприятия с сотрудниками дорожной полиции и региональной палатой частных судебных исполнителей.

    В рамках проводимых мероприятий принимаются меры по взысканию задолженности с физических лиц путем выявления должников, а также вводится ограничение в использовании автотранспортного средства должника (водворение на штрафстоянку) на основании Постановлений частных судебных исполнителей.

    Как отмечается в распространенном сообщении городского ДГД, в настоящее время свыше 30 тысячам лиц направлены налоговые приказы о взыскании задолженности на сумму более 562,0 млн тенге, из которых восемью тысячами лиц оплачено 236,0 млн тенге задолженности, 40 автомобилей должников водворено на штрафстоянку.

    Департамент государственных доходов по г. Шымкенту напоминает также, что сведения о суммах налоговой задолженности можно получить на портале КГД МФ РК kgd.gov.kz в разделе «Электронные сервисы». Уплата налога производится по месту жительства. Оплату можно произвести через мобильные приложения банков второго уровня.

    Автор: Марат Манаспаев

    Автор:

    Экология Транспорт Минфин РК
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