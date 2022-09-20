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    Налогоплательщикам столицы перерегистрацию проходить не нужно

    20 Сентября 2022, 17:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Переименование столицы не приведет к изменениям в регистрационных данных налогоплательщиков. Соответственно, перерегистрацию проходить не нужно. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

    Таким образом, изменение названия столицы не повлечет внесения изменений в регистрационные документы налогоплательщиков: индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и юридических лиц-нерезидентов. Документы с прежним названием столицы будут также действительны и применяться при получении государственных услуг.

    Банковские реквизиты для зачисления налогов и платежей в бюджет (БИН, коды органов государственных доходов, ИИК, БИК Комитета казначейства, КБК, КНП) в связи с изменением названия столицы не меняются, остаются прежними.

    Изменятся только наименования органов государственных доходов. К примеру, Департамент государственных доходов по г.Нур-Султан изменится на Департамент государственных доходов по г.Астана, соответственно изменятся наименования Управлений государственных доходов по Алматинскому, Сарыаркинскому, Есильскому районам, району Байконыр, Астана-жаңа қала ДГД по г.Нур-Султан на Управления государственных доходов по Алматинскому, Сарыаркинскому, Есильскому районам, по району Байконыр, Астана- жаңа қала ДГД по г.Астана.

    При этом, изменение названий ДГД и УГД никак не повлияет на процедуру оплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Поскольку при заполнении реквизитов в платежных документах нет необходимости вручную набирать наименование ДГД и УГД.

    При оплате налогов через мобильные приложения банков необходимо выбрать соответствующий УГД из списка органов госдоходов. До перерегистрации ДГД и УГД граждане при совершении оплаты могут выбрать из списка старое наименование ДГД и УГД.

    Реквизиты текущих счетов для оплаты налогов и платежей в бюджет размещены на официальном сайте КГД МФ РК по ссылке.
    Астана Минфин РК Налоги
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