Налог на загрязнение воздуха в Лондоне вызывает недовольство жителей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ввести налог на загрязнение воздуха планируют в Лондоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Лондоне водители старых автомобилей должны платить налог за въезд в центр города.

Данную меру ввели в 2019 году и она дала результат: воздух стал значительно чище. Теперь мэр города Садик Хан намерен ввести налог на загрязнение воздуха. Водители загрязняющих воздух автомобилей должны будут платить налог, даже если они не въезжают в центральную часть Лондона. Эта инициатива вызвала недовольство некоторых жителей и даже главы Правительства.

Для въезда в центральные районы Лондона владельцы старых легковых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, а также водители мотоциклов должны платить 12,5 фунта стерлингов, или около 7 тысяч тенге в день. Для грузовиков и автобусов это будет стоить еще дороже. Кроме того, взимаются 15 фунтов, или 9 тысяч тенге для уменьшения перезагруженности дорог, поэтому водители стараются объезжать эти районы.

По данным последних исследований, выбросы оксидов азота в атмосферу уменьшились на 46%, в центре города улучшилась экологическая ситуация. В соответствии с результатами исследования независимого Лондонского императорского колледжа, количество автомашин, загрязняющих воздух, сократилось на 60%.

«Ежегодно более 4 тысяч жителей города преждевременно умирают из-за загрязнения воздуха. От невидимых глазу вредных выбросов у взрослых и детей возникают заболевания органов дыхания, сердечные заболевания, опухоли, деменция. Научно доказано, что новая инициатива принесет много пользы», – говорит мэр Садик Хан.

По данным мэрии, 5 миллионов человек, проживающих за пределами центра города, до сих пор страдают от плохой экологической ситуации. Мэр планирует обложить налогом всех, кто ездит в Лондоне на старых транспортных средствах. Около 200 тысяч владельцев транспорта, не отвечающего экологическим требованиям, вышли на улицу, выражая протест.

«Мэрия делает, что ей вздумается. Они не прислушиваются к народу. Хотят задушить нас неподъемными налогами. Это нужно остановить. Прежде всего, пострадает бизнес. Для того, чтобы приобрести машину, соответствующую стандарту Евро-7, нужно ждать два года», – говорит один из участников акции.

Руководители 11 районов Лондона выразили обеспокоенность решением мэра. Большинство предлагает отложить эту инициативу, поскольку сейчас происходит подорожание. Премьер-министр Риши Сунак также недоволен, но он только через суд может заблокировать решение Садик Хана – активного члена оппозиционной лейбористской партии.

«За ситуацию с транспортом в Лондоне ответственен лейборист. К сожалению, его инициативу поддерживает лидер оппозиции Кир Стармер. Мэр города не желает прислушаться к голосу народа и предпринимателей. Он должен пересмотреть свое решение», – говорит премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Около 70 лет назад в Великобритании был принят закон о чистом воздухе. Правительство запретило топить углем, это способствовало очищению воздуха. Тогда за 5 дней от густого смога за 5 дней умерло 13 тысяч человек. Тогда власти помогли обновить системы отопления для населения.



